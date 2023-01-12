Пожар в доме купца Котельникова в центре Нижнего Новгорода полностью ликвидирован

К месту ЧП было стянуто несколько десятков пожарных машин. Фото: администрация Нижегородского района

Пожар в доме купца Котельникова в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован в 15.45, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. На борьбу с огнем ушло более восьми часов. Дом №64 на улице Ильинской загорелся около семи утра 12 января.

- В момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в здании никого не было. Происходило горение чердачного помещения и кровли по всей площади здания, - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области по Государственной противопожарной службе Михаил Оленёв.

Ситуация осложнялась тем, что особняк 1870 года постройки имеет деревянные стены и перекрытия с пустотами, по которым огонь распространяется очень быстро. В тушении пожара было задействовано 79 человек и 22 единицы техники. На месте ЧП работали сотрудники МЧС, МВД, администрации, водоканала и энергетики.

Пожар тушили с раннего утра. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В 9.27 пожар удалось локализовать, а к 13.44 было ликвидировано открытое горение, после чего началась разборка конструкций и проливка сгоревшего здания. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. После завершения активной стадии тушения коммунальщики просыпали дорогу на улице Ильинской пескосоляной смесью, чтобы на ней не образовалось льда.

После активной стадии тушения коммунальщики посыпали дорогу, чтобы она не обледенела. Фото: администрация Нижегородского района

Дом купца Котельникова был построен во второй половине 19 века, а в наше время был внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. С июля 2022 года в здании проводились реставрационные работы. Как в нежилом закрытом доме возник пожар, пока остается неясным. Также пока неизвестна степень его повреждения.

Особняк 1870 года горел, как спичка, из-за деревянных стен и перекрытий. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Дальнейшие действия будут определены после установления причин возгорания и проведения проверки, - сообщили в управлении госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области. При этом согласно федеральному законодательству, объекты культурного наследия в подобных случаях подлежат восстановлению.

Прокуратура начала проверку по факту возгорания. Ранее мы публиковали видео о том, как работают пожарные на месте происшествия.