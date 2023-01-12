Сгоревший дом купца Котельникова в Нижнем Новгороде подлежит восстановлению. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Дом купца Н.П. Котельникова, который загорелся сегодня утром в центре Нижнего Новгорода, подлежит восстановлению как объект культурного наследия. Об этом сообщили в управлении госохраны ОКН Нижегородской области.

- Согласно федеральному законодательству здания, являющиеся объектами культурного наследия, подлежат восстановлению, - пояснили в ведомстве.

Старинный особняк на улице Ильинской вспыхнул около 7 утра 12 января. Тушение пожара продолжается до сих пор, на месте работают 64 человека и 17 единиц техники. В 9.27 пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.

Дом купца Котельникова был построен в 1870 году, а в наше время был внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. С июля 2022 года в здании проводились реставрационные работы. Как в нежилом закрытом доме возник пожар, пока остается неясным. Также пока неизвестна степень его повреждения.

- Дальнейшие действия будут определены после установления причин возгорания и проведения проверки, - сообщили в управлении госохраны объектов культурного наследия.

Ранее мы публиковали видео с места тушения пожара в доме купца Котельникова на Ильинской.