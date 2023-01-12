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Происшествия12 января 2023 8:00

Опубликовано видео с места тушения пожара в доме купца Котельникова в Нижнем Новгороде

Старинный особняк полыхает вот уже несколько часов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Старинное здание является объектом культурного наследия.

Старинное здание является объектом культурного наследия.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

МЧС опубликовало видео с места тушения крупного пожара в центре Нижнего Новгорода, где вот уже несколько часов полыхает старинный особняк – дом купца Котельникова.

Возгорание дома №64 по улице Ильинской произошло около семи утра 12 января. К месту происшествия немедленно были стянуты десятки пожарных. Сейчас здесь работают 64 человека и 17 единиц техники, площадь пожара составляет 600 квадратных метров. В 9.27 пожар удалось локализовать.

На опубликованных кадрах видно, что пламя вырывается из-под кровли особняка. Огнеборцы пытаются добраться до него по приставным лестницам, а также с помощью люльки подъемно-спасательного пожарного автомобиля.

По информации регионального управления госохраны ОКН, здание 1870 года постройки является объектом культурного наследия. С июля 2022 года в нем проводились ремонтно-реставрационные работы. Причина возгорания пока не установлена.

ЧППроисшествия: ЧП