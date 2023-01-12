Открытое горение в доме купца Котельникова ликвидировано

Открытое горение в старинном особняке на улице Ильинской ликвидировано. Об этом в 13:44 сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Проводится разборка и проливка на площади 600 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

Нежилой дом №64 на улице Ильинской в центре Нижнего Новгорода загорелся утром 12 января. На месте происшествия работали 79 человек и 22 единицы техники. К моменту прибытия первых пожарных расчетов огонь бушевал в чердачном помещении и вырывался из-под кровли по всей площади здания.

- Тушение осложнялось тем, что в здании деревянные наружные стены и множество полых перекрытий, - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области по Государственной противопожарной службе Михаил Оленёв.

Особняк был построен в 1870 году и является объектом культурного наследия регионального значения. С июля 2022 года он находился в процессе реставрации. Его дальнейшая судьба будет решаться после проверки и установления причин возгорания, однако по российскому законодательству ОКН подлежат восстановлению.