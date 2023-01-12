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Происшествия12 января 2023 5:32

Дом купца Котельникова загорелся на улице Ильинской в Нижнем Новгороде

Старинный особняк тушат 48 человек
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
К месту происшествия стянуто множество пожарных расчетов.

К месту происшествия стянуто множество пожарных расчетов.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Старинный особняк загорелся на улице Ильинской,64 в Нижнем Новгороде утром 12 января. Пожар возник в нежилом здании, которое является объектом культурного наследия – Домом купца Котельникова.

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около 7 утра. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1-БИС. На месте работают 48 пожарных и 13 единиц техники.

Особняк находился на реставрации.

Особняк находился на реставрации.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сейчас здание 1870 года постройки не используется и находится на реставрации. Что стало причиной возгорания, еще предстоит выяснить. Ранее мы публиковали видео с места тушения пожара.

Тушение продолжается уже больше часа.

Тушение продолжается уже больше часа.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

UPD По данным МЧС, в 9:27 пожар локализован на площади 600 квадратных метров. На месте пожара работают 64 человека и 17 единиц техники.

Возгорание старинных домов в центре Нижнего Новгорода - явление, к сожалению, нередкое. Так, летом 2022 года в исторической части города одновременно вспыхнули сразу два особняка.

ЧППроисшествия: ЧП