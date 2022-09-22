Реставрация музея Горького в Нижнем Новгороде затягивается на неопределенный срок

Фасад особняка отреставрировали к 800-летию Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Реставрация литературного музея им. М. Горького в Нижнем Новгороде затягивается на неопределенный срок. Сейчас администрация города судится с подрядчиком, который неоднократно срывал сроки сдачи работ и не выполнил свои обязательства. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе мэрии.

Реставрация в музее началась еще в октябре 2019 года, однако в июне 2020-го в здании вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, произошло частичное обрушение потолочных перекрытий. К счастью, большую часть ценностей удалось спасти – среди них старинные люстры весом по 200 килограммов и ценные дубовые резные панели.

Во время пожара в 2020 году пожарные спасли три старинные люстры. Фото: Василий КРОТОВ

К 800-летию Нижнего Новгорода фасад здания восстановили и оснастили его архитектурно-художественной подсветкой. Однако внутри еще оставался большой объем работ. К слову, еще до пожара у мэрии был заключен контракт на реставрацию с фирмой «АВК ГРУПП». Однако администрация Нижнего Новгород в одностороннем порядке расторгла договор «ввиду неоднократных нарушений графика производства работ».

- В связи с неисполнением муниципального контракта заказчик МКУ «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода» 19 апреля 2022 года направил исковое заявление в Арбитражный суд Нижегородской области в отношении генподрядной организации ООО «АВК Групп», - сообщили в городском департаменте строительства и капитального ремонта.

Здание получило красивую подсветку. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В процессе судебных разбирательств была определена экспертная организация ООО «ВОЭК», которой предстоит определить, какой объем работ и на какую сумму успел сделать на объекте подрядчик. На экспертизу специалистам отводится 40 дней – ее планируется завершить в четвертом квартале 2022 года. И только после того, как будет определен фронт работ, администрация города сможет заключить контракт с новым подрядчиком. Все это потребует определенного количества времени, поэтому очевидно, что реставрационные работы возобновятся уже только в 2023 году. А пока специалисты принимают все меры, чтобы сохранить особняк купчихи Варвары Бурмистровой от разрушений.

- На текущий момент объект культурного наследия находится под охраной вплоть до определения генподрядных организаций для завершения реставрационных работ, - подчеркнули в мэрии.

Стоит отметить, что музей Горького – не единственный объект, над реставрацией которого работал подрядчик ООО «АВК Групп». Компания делала ремонт во Дворце детского творчества им. Чкалова в центре Нижнего Новгорода, но из-за срыва сроков контракт был расторгнут, и сейчас также идут судебные разбирательства.