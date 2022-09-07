В этом году не ждите: Ремонт Дворца детского творчества им. Чкалова затягивается на неопределенный срок

Здание было построено в первой половине 20 века. Фото из проектной документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Капитальный ремонт Дворца детского творчества имени Валерия Чкалова в Нижнем Новгороде, судя по всему, затягивается на неопределенный срок. Здание на Пискунова закрыли еще в 2020 году, а все кружки распределили по ближайшим школам. Реконструкция должна была завершиться до конца 2021 года и стать подарком горожанам к 800-летию Нижнего Новгорода. С тех пор прошло восемь месяцев, а воспитанники так и не смогли вернуться в стены родного дворца. Завершения ремонта ждут почти три тысячи человек – именно столько ребят занимается в учреждении.

Во всем виноват подрядчик

Как пояснили «КП – Нижний Новгород» в департаменте строительства и капитального ремонта городской администрации, причиной проволочек стал недобросовестный подрядчик – питерская компания «АВК ГРУПП», с которой 17 декабря 2020 года МКУ «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода» заключил контракт. На преображение старинного здания было направлено ни много ни мало 135 миллионов рублей. В июле 2021 года подрядчик рапортовал, что работы выполнены более чем на 50%, однако потом что-то пошло не так, и объект так и не был сдан.

- В связи с неоднократным нарушением графика выполнения работ и неисполнением условий муниципального контракта 12 апреля 2022 года в одностороннем порядке заказчик расторг контракт, - пояснили в департаменте строительства.

После этого администрация обратилась в суд с требованием взыскать с компании более 48,6 миллиона рублей: 10,8 млн – за неотработанный аванс, 36,6 млн – стоимость невыполненных работ, более миллиона неустойки за срыв сроков и еще 100 тысяч рублей штрафа. Ответчик с такими требованиями не согласился и привел свои аргументы, судебные разбирательства затянулись. В августе суд счел необходимым назначить судебную экспертизу для объективного рассмотрения дела – ее было решено поручить экспертам АНО «Центр экспертиз Торгово-промышленной палаты». Результаты экспертизы будут озвучены в октябре.

Доводить начатое до конца предстоит другому подрядчику. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Немного истории

Каменное здание, выходящее на угол пересечения улиц Пискунова и Ульянова в центре города, было построено в 1913-1916 годах. Оно возводилось специально для Нижегородского отделения поземельного банка, который занимался тем, что давал ссуды крестьянам на покупку земель. Однако проработал он недолго: после революции, в марте 1918 года банк был закрыт, а в здании разместился Совет народного хозяйства, который просуществовал там 17 лет. В 1937 году в доме №39 по улице Пискунова разместился Дворец пионеров. Сейчас здание является объектом культурного наследия Российской Федерации. Ремонт здесь не проводился со времен постройки, поэтому к юбилею Нижнего Новгорода достопримечательность решили привести в порядок.

Реставрация Дворца идет уже почти два года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Без окон и дверей

Как рассказали в департаменте строительства, почти за два года подрядчик успел выполнить работы по фасаду, обновил электропроводку и другие инженерные коммуникации. Недоделанными остались в основном внутренние работы: установка светильников и люстр, монтаж напольного покрытия, окраска стен, установка сантехники, реставрация мраморных цветочниц. Также впереди реставрация и установка окон и дверей.

Символика СССР - элемент внутреннего убранства здания. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Учитывая сезонный характер работы по закрытию «теплового контура», в настоящее время принимается комплекс исчерпывающих мер по защите здания от атмосферных явлений, а также для дальнейшего проведения отделочных и реставрационных работ на объекте, - сообщили в депстрое.

Чтобы защитить памятник архитектуры от грядущих холодов, дождя и снега, в начале августа был в срочном порядке заключен муниципальный контракт с компанией «АВАН», которая за 33 миллиона рублей должна отреставрировать окна и двери и установить их. Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2022 года.

В основном осталось доделать внутренние работы. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новые сроки не определены

Сейчас в мэрии даже не берутся называть новые сроки завершения ремонта ДДТ им. Чкалова, однако, судя по всему, случится это в лучшем случае в 2023 году.

- После установки окон и дверей, проведения судебной экспертизы и определения объёма невыполненных работ (речь о подрядной организации ООО «АВК ГРУПП» - прим.) заказчиком будет организована работа по заключению муниципального контракта на завершение реставрационных работ на объекте, - это все, что сказали в департаменте строительства в ответ на вопрос о сроках.

Что ж, будем надеяться, что судебные тяжбы поскорее разрешатся, мэрия найдет более добросовестного подрядчика, он закончит ремонт учреждения, а ребята наконец-то вернутся в родной ДДТ.

КСТАТИ

Во Дворце детского творчества им. В.П. Чкалова после завершения реконструкции планируется внедрить современные модели дополнительного образования, программы, технологии и инновации, ориентированные на развитие актуальных сегодня компетенций и навыков. Проект подразумевает создание на площадке ДДТ трех структурных единиц - центра развития прорывных компетенций, центра развития инженерных компетенций «Дворец рядом с домом» и детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка».

- Реализация проекта позволит сконцентрировать на одной территории обучение, воспитание, раннее развитие и выбор профессии, организовать различные виды деятельности в области исследований, испытаний, изобретательства, рационализации, различных видов творчества, - сказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.