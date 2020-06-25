Литературный музей имени Горького вспыхнул в Нижнем Новгороде
Серьезный пожар вечером 25 июня вспыхнул в самом центре Нижнего Новгорода – там загорелся литературный музей имени Горького на улице Минина. На ролике, снятом очевидцами, видно, что пламенем охвачена значительная часть здания. При этом вокруг собралось огромное количество пожарных автомобилей.
- Эх, литературный музей сгорел, а я так в него и не сходила, - всерьез переживает нижегородка, снявшая ролик.
В настоящее время информацию о пожаре подтвердили и в региональном управлении МЧС.
В тушении пожара задействованы 16 единиц техники.Фото: СОЦСЕТИ
- Сообщение о возгорании поступило около 17:20, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Пожару уже присвоен второй ранг. В тушении задействованы 16 единиц техники. Пока ни локализовать, ни потушить пожар не удалось.
Напомним, в последнее время в здании велись реставрационные работы. Оно до сих пор находится в строительных лесах.
- Сейчас горит второй этаж двухэтажного здания, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Общая площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Есть угроза распространения на другие части здания. Причины пожара пока неизвестны.
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.
Пожар в Литературном музее в Нижнем Новгороде.
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