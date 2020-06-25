2020-06-25T18:54:25+03:00
Происшествия

Литературный музей имени Горького вспыхнул в Нижнем Новгороде

В тушении пожара задействованы 16 пожарных машин [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Литературный музей имени Горького вспыхнул в Нижнем НовгородеЛитературный музей имени Горького вспыхнул в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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Серьезный пожар вечером 25 июня вспыхнул в самом центре Нижнего Новгорода – там загорелся литературный музей имени Горького на улице Минина. На ролике, снятом очевидцами, видно, что пламенем охвачена значительная часть здания. При этом вокруг собралось огромное количество пожарных автомобилей.

- Эх, литературный музей сгорел, а я так в него и не сходила, - всерьез переживает нижегородка, снявшая ролик.

В настоящее время информацию о пожаре подтвердили и в региональном управлении МЧС.

В тушении пожара задействованы 16 единиц техники. Фото: СОЦСЕТИ

В тушении пожара задействованы 16 единиц техники.Фото: СОЦСЕТИ

- Сообщение о возгорании поступило около 17:20, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Пожару уже присвоен второй ранг. В тушении задействованы 16 единиц техники. Пока ни локализовать, ни потушить пожар не удалось.

Напомним, в последнее время в здании велись реставрационные работы. Оно до сих пор находится в строительных лесах.

- Сейчас горит второй этаж двухэтажного здания, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Общая площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Есть угроза распространения на другие части здания. Причины пожара пока неизвестны.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

Пожар в Литературном музее в Нижнем Новгороде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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