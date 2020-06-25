«Горит 150 квадратных метров»: Пожарные спасают ценности из горящего литературного музея имени Горького

В Нижнем Новгороде продолжается тушение пожара в литературном музее имени Горького – в 17:20 25 июня вспыхнул пожар на втором этаже здания. Сейчас общая площадь пожара составляет 150 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 16 единиц техники.

- Сейчас пожарные спасают главные ценности музея, - сообщают источники «КП». – Полным ходом идет операция по выносу двух главных люстр, каждая из которых весит по 200 кг. Самую ценную люстру XIX века из здания уже вынесли.

Напомним, в последнее время в здании музея велись реставрационные работы. Здание находилось в строительных лесах. Причины возгорания пока неизвестны.

Полным ходом идет операция по выносу двух главных люстр, каждая из которых весит по 200 кг.Фото: Комсомольская правда

- На месте происшествия сейчас находятся министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и глава областного МЧС Валерий Синьков, - сообщают источники «КП». - Власти оперативно дали все ориентировки и планы здания Литературного музея. В итоге немалую часть ценностей удалось спасти. В том числе ценнейшие дубовые резные панели. Также удалось вынести вторую люстру.

Ранее сообщалось, что пожару был присвоен второй ранг сложности. Существует угроза распространения огня на другие части здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/787112" frameborder="0"></iframe> Пожар в Литературном музее в Нижнем Новгороде.

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