Напиток из облепихи и длинные перемены: как изменится питание нижегородских школьников в новом учебном году

В меню школьников в этом году появятся новые позиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году в столовых нижегородских школ учащихся ожидает много интересного. Специалисты профильных ведомств учли вкусы и пожелания детей и их родителей, но и о принципах здорового питания не забыли. Кроме того, нерадивых поставщиков, которые выпускают фальсификат, стало в разы меньше. В преддверии старта нового учебного года специалисты рассказали, какие продукты добавят в школьное меню, сколько будет стоить завтрак и как бороться с недоеданием в школах.

Что нового?

Как сообщил заместитель главы городской администрации Леонид Стельцов, на сегодняшний день в Нижнем Новгороде функционируют 153 образовательных организации в которых обучаются более 138 тысяч человек, из них более 100 тысяч учащихся получают ежедневное питание. Организация питания проводится «Дирекцией по организации питания». На сегодняшний день все школы приняты к новому учебному году, имеют соответствующие заключения, в том числе, по линии пищеблоков. Важное новшество, которое отметил Стрельцов — введены новые льготные категории учащихся, которые будут получать бесплатное питание.

- На предыдущем заседании Гордумы было принято решение о бесплатном предоставлении питания детям из ЛНР и ДНР. В Нижнем Новгороде на сегодняшний день школы готовы принимать таких детей и организовывать для них питание в полном объеме, - заметил он.

Руководитель «Дирекции по организации питания» Елена Мурыгина добавила, что изменения коснутся не только льгот. В целом меню станет интереснее и разнообразнее:

- Мы в прошлом году ввели очень много новых блюд. Очень хорошо зашел такой продукт, как булгур. В этом году мы расширили линейку блюд с булгуром. Очень хорошо зашла индейка, блюд из индейки будет больше. И в этом году мы сделали акцент на овощах. Вводим цветную капусту, брокколи, фасоль стручковую, фасоль сухую. Расширяем линейку котлет — с добавлением овощей. В мясном цехе появятся куриные котлеты с добавлением сыра. Решили ввести заново тефтельки, но исправили соус.

Кроме того, появятся витаминные напитки из облепихи и шиповника.

Стоимость одноразового питания для льготной категории учащихся 1-4 классов составляет 96 рублей, для старшеклассников - 80 рублей завтрак и 96 рублей обед.

Опасное молоко

Обновленное меню школьников сбалансировано по калориям, блюда обещают вкусные, но насколько они безопасны? В этом вопросе разбирались представители Россельхознадзора. Они старательно проверяли каждый продукт, который должен попасть на стол школьника.

Руководитель регионального Управления Россельхознадзора сообщил, что в этом году не обошлось без одного уголовного дела в отношении поставщика, кроме того, выявлено 17 нарушений, 7 из них у производителей молочной продукции. В основном эти нарушения связаны со сроками реализации.

- Встречаются нарушения с авансовым штампованием продукции. Другими словами, приходит на стол учреждения йогурт, а на нем стоит дата послезавтра. Есть и нарушители по качеству — краснобаковский молочный продукт, ковернинский молочный завод. Массовая доля жира в их продукции не соблюдается, - заметил он.

Стоит уточнить, что эти нарушения не привели пока ни к каким серьезным последствиям в виде отравлений. Плохие продукты не попали на столы школьников, а были изъяты и утилизированы. Также отметим, что из всей этой массы только 14 нарушителей являются прямыми поставщиками школ. К концу года, по мнению специалиста, это число увеличится вдвое. В целом же нарушителей становится меньше в разы. Так, в прошлые годы их было более сорока.

Свои проверки проводил и ФБУ «Нижегородский РЦР». Заведующая лабораторией химико-токсикологических исследований Ирина Петрова подтвердила, что молочная продукция из нашего региона не всегда соответствует нормативам. Так, из отобранных 27 проб молока 10 показали несоответствие. В молочной продукции выявлялось в основном содержание медикаментозных препаратов тетрациклиновой группы — антибиотики, которые добавляют для увеличения срока хранения. А еще сыры «Российский» и «Голландский» имели несоответствие по массовой доле жира, белка. Антибактериальные препараты нашли и в колбасах.

Дети хотят сосиски!

Представители регионального управления Роспотребнадзора предоставили свои цифры. Охват горячим питанием детей 5-11 классов составляет всего 73%, что значительно ниже среднего показателя по России — 85%. Откуда эти цифры? Почему дети не хотят питаться в школах, даже если очень вкусно? С этой целью эпидемиологи второй год проводят анкетирования — опрашивают детей, родителей и директоров школ. Последний такой опрос показал, что очень много родителей имеют избыточную массу тела. Большинство детей из таких семей тоже имеют такую проблему. При этом, как правило, в таких семьях недостаточно хорошо осведомлены о принципах здорового питания, и в этом кроется одна из причин. В целом, ведение просветительской работы о здоровом питании специалисты считают просто необходимым.

На вопрос, что им не нравится в школьном питании, дети отвечают, что много холодной еды, холодно, не вкусно, плохо пахнет, очень много народа, а перемены короткие и их недостаточно, чтобы нормально покушать.

- Дети хотят мучные изделия соки и компоты, что не совсем укладывается в понятие «здоровое питание», - заметила Маргарита Фонарева.

Глава регионального Минобра Ольга Петрова, в свою очередь, заметила, что вопрос питания в школах очень сложный и многогранный. На то, как питаются дети влияют и пищевые привычки в семье, и то, как устроена столовая, хватает ли им времени на большую порцию еды, успевают ли дети к горячему завтраку, и даже насколько им знакомо то, что они едят.

Министр рассказала, что много раз была в нижегородских школах и узнавала, почему дети отказываются от горячего питания. Так, большая сытная порция гречки может уйти в отходы только потому, что в семье не едят гречку. А еще за короткую перемену дети предпочитают схватить бутерброд или яблоко, которые могут съесть на ходу.

- Хорошее блюдо - кус-кус с кукурузой. Дети посмотрели и задались вопросом: «А что это?». А это полезно! Они говорят: «А дайте нам сосиску. Мы знаем как ее есть», - поделилась впечатлениями министр.

Длинные перемены в «Школе 800»

Недостаточно длинные перемены — действительно одна из частых причин, почему дети не едят. Особенно остро эта проблема может встать в строящейся «Школе 800», где от учебных классов до столовой очень далеко идти. Ребенок успеет только дойти до столовой, как стандартная перемена закончится, поэтому перемены в «Школе 800» решено продлить. Естественно, из-за этого в школе придется «перекраивать» все расписание уроков.

- В «Школе 800» мы сформируем новую модель питания. Там мы сейчас делаем большие перемены, столовая на 500 человек, разные потоки учащихся. Работа, на самом деле, командная — с участием директора, завуча, который делает расписание, неравнодушных родителей, - сказала она.

Напомним, что в Нижегородской области планируют создать координационный совет по вопросам питания школьников.