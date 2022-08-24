Координационный совет по вопросам питания школьников намерены создать в Нижегородской области

Координационный совет по вопросам питания школьников планируют создать в Нижегородской области. Соответствующее заявление сделала министр образования науки и молодежной политики в регионе Ольга Петрова на пресс-конференции по вопросам питания для школьников, которая состоялась 24 августа.

В ходе мероприятия диетолог Алла Поляшова предложила объединить усилия всех ведомств, заинтересованных в вопросе, а именно Минобра, Роспотребнадзора, Россельхознадхора, лаборатории химико-токсикологических исследований с целью проконтролировать, в школах было полезное горячее питание без просрочки и фальсификата, и чтобы дети его ели. С этой целью диетолог предложила создать что-то вроде координационного совета.

Ольга Петрова ответила, что совет, скорее всего, будет создан при министерстве образования, так как на самом деле уже существует инициативная группа, которая занимается этими вопросами. Преимущественно в эту группу входят родители школьников.