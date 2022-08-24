Тефтельки, стручковую фасоль и цветную капусту добавят в меню нижегородских школьников в новом учебном году

Обновленное меню вводится в нижегородских школах в новом учебном году 2022-2023. Об этом сообщила директор МБУ «Дирекция по организации питания» Елена Мурыгина.

По ее словам, работа в этом направлении проводилась и в прошлом году. Из нового школьникам понравилась крупа булгур, поэтому блюд с ним станет больше. Кроме того, будет увеличено количество блюд из индейки, которая тоже себя хорошо зарекомендовала.

- В новом учебном году мы сделали акцент на овощах. Вводим цветную капусту, брокколи, стручковую фасоль и сухую фасоль, - добавила она.

Помимо этого, появятся овощные котлеты, котлеты из куриного мяса с добавлением сыра. Возвращаются и тефтели, которые были отменены в прошлом году. По новому рецепту тефтели будут подаваться с другим соусом.

Также появятся два новых богатых витаминами напитка — из облепихи и шиповника.

В случае, если у школьника аллергия на облепиху или шиповник — напиток может быть заменен, например, на стакан воды.