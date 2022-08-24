Нижегородские школьники не довольны остывшими завтраками и короткими переменами

Средний коэффициент несъедаемости завтраков в нижегородских школах составил 8%. Соответствующее заявление сделала замначальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Маргарита Фонарева на пресс-конференции 24 августа.

По ее словам, этот коэффициент постоянно колеблется от 1 до 25%, что на самом деле очень много. Кроме того, в нижегородских школах было проведено анкетирование учащихся, их родителей и руководителей школ.

Как выяснилось, охват горячим питанием детей 5-11 классов составляет 73%, что ниже среднего показателя по стране.

В числе причин отказа от школьного питания дети указывают неприятные запахи, короткие перемены.

Кроме того, от родителей поступила 31 жалоба на школьное питание, половина из них связана с тем, что завтраки в столовых холодные.

Министр образования, науки и молодежной политики в регионе Ольга Петрова добавила, что дети предпочитают знакомые блюда незнакомым и принципиально отказываются от больших порций, предпочитая перекусить на перемене яблоком или бутербродом.

Ее слова подтверждают и результаты анкетирования в вопросах предпочтений.

- Дети хотели бы видеть больше хлебобулочных изделий, компотов и соков, что не совсем соответствует принципам здорового питания — добавила Фонарева.

Исследование также показало, что у некоторых детей родители страдают от избыточного веса, и у большинства детей с такой проблемой в семье плохо осведомлены о принципах здорового питания, поэтому просветительская работа в данном направлении также должна проводиться.