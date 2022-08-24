В нижегородской «Школе-800» продлят перемены, чтобы учащиеся успели позавтракать

Проблему горячих завтраков в школах обсудили на пресс-конференции по теме школьного питания, которая состоялась в Нижнем Новгороде 24 августа.

Как выяснилось, в прошлом году от родителей учащихся поступила 31 жалоба на питание в школах. Около половины из них были связаны с тем, что к приходу школьников еда на столах стоит уже остывшая, что никак не укладывается в понятие здоровой пищи.

Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, такая проблема действительно существует. Не во всех школах устроены раздаточные зоны, кроме того, для детей младшего школьного возраста столы накрываются за 10 минут до перемены. К моменту прибытия детей, особенно в зимнее время, температура подаваемых блюд заметно снижается. Что же касается «Школы 800», то там существует новая для нижегородских школ проблема — столовая находится слишком далеко от классов и за стандартную перемену дети просто не успеют поесть.

- В «Школе 800» мы сформируем новую модель питания. Там мы сейчас делаем большие перемены, столовая на 500 человек, разные потоки учащихся. Работа, на самом деле, командная — с участием директора, завуча, который делает расписание, неравнодушных родителей, - заметила она.

Кроме того, глава Минобра внесла ряд предложений по борьбе с нежеланием детей питаться в школах. По ее словам, дети не знают, что такое кус-кус с кукурузой и предпочли бы ему обычную сосиску, которую быстро и легко съедят, но которая не обязательно будет полезной растущему организму. Еще один нюанс заключается в том, что дети завтракают дома и в 9 утра они еще не голодные. В связи с этим Петрова предложила изменить подход к подаче блюд, чтобы утром дети перекусывали булкой с какао, а в 11:00, ближе к обеденному времени, у них был полноценный прием пищи.