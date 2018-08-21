Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения 9-летней Маши Люлиной

СЕГОДНЯ 12:33 2018-08-21T12:34:19+03:00

Изменить размер текста: A A

По факту безвестного исчезновения 9-летней Маши Люлиной возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, девочка пропала около 11 часов утра в понедельник, 20 августа 2018 года. Мария с разрешения бабушки ушла погулять из дома по улице Комсомольской в Богородске и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются: в них задействованы следователи и криминалисты Следственного комитета, полицейские, сотрудники МЧС, военнослужащие Росгвардии, квадрокоптеры, водолазная группа, а также волонтеры и неравнодушные местные жители.

По данным следствия, ранее Маша Люлина никогда ранее не уходила из дома, конфликтов в семье не было. Семья считается благополучной.

Лиц, обладающих любой информацией о разыскиваемой, просят связаться со следователями СК по телефону 8-920-069-53-72 либо сообщить в полицию по телефону 02.