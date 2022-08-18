Около 25% всех ПЦР-тестов на ковид оказываются положительными в Нижегородской области

Около 25% всех ПЦР-тестов оказываются положительными в Нижегородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 25% всех ПЦР-тестов на ковид, которые сдаются в Нижегородской области в последнее время, показывают положительный результат. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

Он заявил, что заболеваемость коронавирусом в регионе очевидно растёт. В настоящее время нижегородские поликлиники и стационары проводят порядка семи тысяч ПЦР-тестов в течение суток на всех этапах диагностики и лечения.

Фото: Давид Мелик-Гусейнов

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области зафиксировали 385 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число переболевших в регионе превысило 431 тысячу человек.

На данный момент коллективный иммунитет Нижегородской области составляет 5%.

15 августа в больницы региона вернулся масочный режим.

Ранее, 1 июля 2022 года, Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения, введённые прежде. Включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время.

Также мы рассказывали, когда в Нижнем Новгороде ожидается новая волна коронавируса. Мелик-Гусейнов рассказал о возможном возвращении масочного режима. А в Роспотребнадзоре пояснили, какой может быть новая волна ковида и стоит ли ждать "кентавра".