Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения в Нижегородской области и в стране в целом

Роспотребнадзор снял все введённые ранее коронавирусные ограничения, включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, по всей стране и в Нижегородской области в частности с сегодняшнего дня, 1 июля 2022 года. Об этом свидетельствуют материалы, размещённые на официальном сайте ведомства.

– В течение последних четырёх месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии, – сообщили в Роспотребнадзоре. – Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса.

В ведомстве подчеркнули, что устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, а практически все случаи заболевания (93%) протекают в лёгкой форме или бессимптомно.

Кроме того, указано, что российская динамика эпидемического процесса по COVID-19 "согласуется с общемировыми тенденциями". По мнению экспертов Роспотребнадзора, подъём заболеваемости Омикроном летом-2022 маловероятен.

Эпидемиологическая ситуация в стране остаётся на контроле Роспотребнадзора. В ведомстве добавили, что в случае её ухудшения коронавирусные меры могут быть возобновлены.