Ждать ли «кентавра»: в Роспотребнадзоре рассказали, какой будет новая волна коронавируса в Нижегородской области

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в регионе с конца июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ни одного случая заражения штаммом коронавируса «кентавр» не выявлено в Нижегородской области, сообщила замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции 10 августа. По ее словам, новый штамм по симптомам неотличим от уже имеющегося в регионе «омикрона», однако не является его новой формой. С учетом географической близости Нижегородской области от Москвы, не исключено, что новый штамм появится в нашем регионе в ближайшее время. Тем не менее, заболеваемость коронавирусом в регионе получила новый виток роста.

- Рост, который мы наблюдаем в регионе, начался в конце июля. Это связано с нарастанием обновленных штаммов «омикрона». Когда «омикрон» появился, его нумерация была BA1, сейчас у нас BA4, BA5 и их доля достигает уже 66% в общей доле циркулирующего «омикрона», - рассказала специалист.

К слову, тяжесть заболевания эти штаммы не усугубляют, даже наоборот, доля пневмоний уменьшается и за последнюю неделю составила 6% от от общего количества заболевших. Иными словами, в большинстве случаев болезнь протекает легко. Поэтому, несмотря на растущую заболеваемость, речи о введении ограничительных мер пока не идет. О том, сколько продлится волна, специалист сказала следующее:

- Сейчас уже начинается подъем заболеваемости, и он будет продолжаться до конца августа. Более того, учитывая что в сентябре начинается формирование детских коллективов, взрослые возвращаются из отпусков, скорее всего, этот рост продолжится. Как правило, всплески ковидных подъемов от 4 до 8 недель держатся. Я думаю, что к концу сентября этот всплеск должен завершиться, если не будет заноса новых штаммов, которые будут вызывать именно тяжелые формы.

По поводу того, насколько вероятен уход на удаленку в перспективе, Садыкова не смогла дать однозначного ответа, однако заметила, что подобные решения будут приниматься оперативным штабом по коронавирусу в зависимости от развития ситуации и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Также было отмечено, что коллективный иммунитет нижегородцев продолжает снижаться. Это связано с тем, что уже прошло достаточно времени от предыдущей волны. Кроме того, у многих подошел срок очередной ревакцинацинации.

Уже ближайшие дни в Нижегородскую область поступит новая партия вакцины «Спутник V», а также интраназальной вакцины, которая хороша тем, что вырабатывает и местный иммунитет в носу, создавая дополнительную преграду вирусу.