Мелик-Гусейнов рассказал о возможном возвращении масочного режима

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Нижегородской области могут вернуть обязательный масочный режим. Об этом заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- До нового локдауна дело не дойдет. Возможно – подчеркиваю, только возможно – на время может включиться масочный режим, - заявил Давид Мелик-Гусейнов в интервью «Федерал пресс».

По словам министра, новый подъем заболеваемости может быть связан с распространением штамма «Кентавр». В этом случае основная нагрузка ляжет на врачей амбулаторий.

Напомним, ранее мы писали, что за последние сутки в Нижегородской области выявлен 171 новый случай коронавируса. Наш регион остается на пятом месте в стране по уровню заболеваемости.