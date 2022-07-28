Мелик-Гусейнов рассказал, когда ждать новую волну коронавируса в Нижнем Новгороде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После временного затишья в Нижегородскую область может вновь вернуться коронавирус. По словам главы регионального Минздрава, подъем заболеваемости может начаться уже в конце августа.

- Новая волна коронавируса будет связана с распространением штамма «Кентавр», - цитирует министра Newsroom24. –В последние дни был зафиксирован небольшой подъем заболеваемости. Однако пока он сдерживается существующими ограничениями авиасообщения.

Впрочем, уже в конце августа штамм «Кентавр» может начать активно распространяться по Нижегородской области.

- Но не так все страшно. Болезнь чаще протекает в легкой форме острого респираторного заболевания верхних дыхательных путей, симптомы проходят через 3-4 дня, - ранее рассказал министр.

По его словам, в случае с распространением штамма «Кентавр» вся основная нагрузка ляжет на медиков амбулаторий. Однако и стационары будут готовы к новой волне. Начать разворачивать коечный фонд планируют тогда, когда он сократится до 20%. Сейчас он составляет около 40%.

СПРАВКА

«Кентавр» - это субвариант уже известного всем «Омикрона», а назван он так, потому что это гибрид двух мутировавших подвариантов. Подхватившие «Кентавра» люди испытывают общее недомогание, у них повышается температура, начинает «ломать» тело и появляется насморк. Также в числе симптомов этого штамма – потеря обоняния и кишечные расстройства.