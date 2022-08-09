Ливни и град обрушились на Нижний Новгород 9 августа Фото: Мария СОРОКИНА

Этим летом погода то и дело испытывает нижегородцев на прочность. Не успели горожане отойти от залпового ливня, обрушившегося на город 18 июля, как на Нижний Новгород снова обрушилась стихия. С самого утра 9 августа в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области идут сильные дожди, а в нижней части города даже выпал град. Рассказываем, каковы последствия ливня в Нижнем Новгороде 9 августа 2022.

Уже около семи утра из разных частей города стали поступать сигналы о сильном ливне и граде. Особенно несладко пришлось жителям нижней части города.

Из-за ливня были повалены деревья. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

- У нас в Московском районе выпал град размером с горох. Все продолжалось минут десять, не больше, - рассказывает нижегородка Мария С. – Одновременно с этим был сильный ливень. Всюду были огромные лужи, все дороги затоплены до бордюра. В детском садике № 321 затопило всю пешеходную часть. Пришлось открывать вторые ворота, чтобы люди могли заходить в обход.

Больше всего осадков выпало в районе Московского вокзала. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

Подтопленными оказались многие улицы: дороги возле Мещерского озера превратились в настоящий поток, под водой оказались улица Чкалова и весь район Московского вокзала. Стала рекой и небольшая улица Ухтомского на Сортировке. Буквально за час городские улицы превратились в настоящие каналы.

- В Нижнем снова сильный ливень. Больше всего осадков в нижней части города, - рассказал мэр города. - Сейчас все собираются на работу, поэтому техника выехала на проблемные адреса.

Дороги быстро превратились в реки. ФОТО: Телеграм-канал "Нижний № 1"

Впрочем, несмотря на работающую коммунальную технику, спешащим на работу нижегородцам все равно пришлось несладко. Утром 9 августа на дорогах города возникли девятибалльные пробки.

- Огромные пробки возникли на мостах, на Московском шоссе, на проспекте Героев, улице Кузбасской, улице 50-летия Победы и на других улицах в нижней части города, - следует из данных портала. – В верхней части города наибольшие затруднения возникли в историческом центре. Здесь пробки стоят и на улице Алексеевской, и на Звездинке, и на Варварской.

Машины пробирались по дорогам вплавь. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

Пока точных данных о количестве выпавших осадков нет. Да и подводить итоги ливня пока рано. По прогнозу синоптиков сильные дожди в городе будут идти до 10 августа.

- Такая погода сохранится в течение всего дня 9 августа и утром 10 августа, - говорится в предупреждении. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с увеличением числа ДТП и затруднениями в работе транспорта. Также могут возникнуть нарушения в работе систем ЖКХ и локальные подтопления.