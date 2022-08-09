Ливни сохранятся в Нижнем Новгороде до 10 августа

Ливни сохранятся в Нижнем Новгороде 10 августа. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ливни сохранятся в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области до 10 августа. Соответствующее экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.

- Такая погода сохранится в течение всего дня 9 августа и утром 10 августа, - говорится в предупреждении. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с увеличением числа ДТП и затруднениями в работе транспорта. Также могут возникнуть нарушения в работе систем ЖКХ и локальные подтопления.

По данным регионального МЧС, из-за ливней могут активизироваться оползневые процессы, могут быть размыты железнодорожные насыпи и автодороги. В связи с этим нижегородцев просят воздержаться от поездок на личном транспорте. А уж если вы все-таки выехали, то просят быть максимально внимательными на дорогах.