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Общество9 августа 2022 6:09

Ливни сохранятся в Нижнем Новгороде до 10 августа

В связи с этим в регионе возможно возникновение ЧС муниципального уровня
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Ливни сохранятся в Нижнем Новгороде 10 августа.

Ливни сохранятся в Нижнем Новгороде 10 августа.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Ливни сохранятся в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области до 10 августа. Соответствующее экстренное предупреждение распространило региональное ГУ МЧС.

- Такая погода сохранится в течение всего дня 9 августа и утром 10 августа, - говорится в предупреждении. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Они могут быть связаны с увеличением числа ДТП и затруднениями в работе транспорта. Также могут возникнуть нарушения в работе систем ЖКХ и локальные подтопления.

По данным регионального МЧС, из-за ливней могут активизироваться оползневые процессы, могут быть размыты железнодорожные насыпи и автодороги. В связи с этим нижегородцев просят воздержаться от поездок на личном транспорте. А уж если вы все-таки выехали, то просят быть максимально внимательными на дорогах.