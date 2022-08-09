Водооткачивающая техника выехала на проблемные участки после ливня в Нижнем Новгороде

Утром 9 августа в Нижнем Новгороде начались сильные ливни. В связи с этим на самые проблемные участки сразу выехала водооткачивающая техника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- В Нижнем снова сильный ливень. Больше всего осадков в нижней части города, - рассказал мэр города. - Сейчас все собираются на работу, поэтому техника выехала на проблемные адреса.

Напомним, 18 июля на Нижний Новгород обрушился залповый ливень, после которого подтопило все цен тральные улицы города. В воде оказались улицы Алексеевская, Звездинка, Варварская, Нижневолжская набережная. Кое-где даже пришлось остановить трамвайное движение, а автомобили оказались затоплены по самые дверцы. Не легче было и пешеходам, которым пришлось пробираться по улицам буквально вплавь. Как выяснилось впоследствии, тогда за несколько часов в городе выпало больше половины месячной нормы осадков.