Девятибалльные пробки возникли из-за ливня в Нижнем Новгороде утром 9 августа. ФОТО: Яндекс.пробки

Девятибалльные пробки возникли из-за ливня в Нижнем Новгороде 9 августа. Сложнее всего ситуация на дорогах в нижней части города. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.пробки.

- Огромные пробки возникли на мостах, на Московском шоссе, на проспекте Героев, улице Кузбасской, улице 50-летия Победы и на других улицах в нижней части города, - следует из данных портала. – В верхней части города наибольшие затруднения возникли в историческом центре. Здесь пробки стоят и на улице Алексеевской, и на Звездинке, и на Варварской.

Напомним, ливни сохранятся в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области до 10 августа.

- Такая погода сохранится в течение всего дня 9 августа и утром 10 августа, - говорится в предупреждении регионального МЧС. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня.