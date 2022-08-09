Град прошел в Нижнем Новгороде утром 9 августа. Свидетелями стихии стали жители нижней части города. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказали очевидцы происшествия.

- У нас в Московском районе выпал град размером с горох. Все продолжалось минут десять, не больше, - рассказывает нижегородка Мария С. – Одновременно с этим был сильный ливень. Всюду были огромные лужи, все дороги затоплены до бордюра. В детском садике № 321 затопило всю пешеходную часть. Пришлось открывать вторые ворота, чтобы люди могли заходить в обход.

Напомним, ливни сохранятся в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области до 10 августа.

- Такая погода сохранится в течение всего дня 9 августа и утром 10 августа, - говорится в предупреждении регионального МЧС. – В связи с неблагоприятными погодными явлениями возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня.