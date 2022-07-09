12-летний мальчик утонул в арзамасском пруду, купаясь без присмотра взрослых. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

12-летний подросток утонул в пруду в городе Арзамас Нижегородской области вчера, 8 июля. Ребёнок купался в компании сверстников, но без сопровождения взрослых. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительным данным ведомства, несчастный случай произошёл на водоёме "Пруд № 408" в восьмом часу вечера 8 июля. Подросток купался вместе с другими ребятами, но в какой-то момент на берег так и не вышел. Спасатели извлекли тело мальчика из воды.

Следователи СК не обнаружили следов насильственной смерти. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Организована доследственная проверка по факту гибели ребёнка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, вчера ночью погиб мужчина, управлявший моторной лодкой, в результате столкновения с баржей в районе села Макарьево в Нижегородской области.

Кроме того, также вчера, в Тоншаевском районе региона утонула девятилетняя девочка. Школьница находилась на пляже без присмотра взрослых.

В том числе мы рассказывали, что 5 июля в селе Починки утонула женщина. Тело, как и в случае с девочкой, извлекли из воды в месте, не оборудованном для купания.

В МЧС региона подчеркнули, что с начала лета-2022 в Нижегородской области уже утонули 27 человек, включая семерых детей. В общей сложности зарегистрировано 31 происшествие на воде, в которых удалось спасти восемь человек.

Ведомство в очередной раз напомнило нижегородцам правила безопасного поведения на воде.