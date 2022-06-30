23 человека погибли на водоёмах Нижегородской области с 1 по 30 июня

23 человека, включая пятерых детей, погибли на водоёмах Нижегородской области с 1 по 30 июня этого года. В общей сложности было зарегистрировано 26 происшествий на воде. Семь человек удалось спасти силами служб экстренного реагирования. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

– Вода – зона повышенной опасности летом! – напомнили в ведомстве. – Согласно статистическим данным, каждый год в Нижегородской области в водоёмах во время купания тонут десятки человек. Причин гибели людей на воде много. Основные – купание в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие навыков плавания и оставление без присмотра детей.

Региональное МЧС призывает нижегородцев соблюдать правила безопасного поведения на воде! А именно: не купаться там, где это запрещено, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей у воды без присмотра, не выплывать за судовой ход и не приближаться к судам, не устраивать в воде игр, связанных с захватами, соблюдать правила безопасности эксплуатации лодок и гидроциклов.

Напомним, 27 июня четырёхлетний мальчик попал под винт катера, выпав из него на Оке в Нижнем Новгороде. Ребёнок выжил, но получил травмы.

В тот же день в Борском районе утонули двое подростков, а в Городце очевидцы спасли мужчину из воды.