Девятилетняя девочка утонула во время купания в Тоншаевском районе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Страшная трагедия произошла сегодня в Тоншаевском районе: там в реке утонула девятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

- Инцидент произошел в поселке Буреполом. Девочка утонула во время купания в реке Уголька, - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, тело девочки из воды извлекли очевидцы. Место, где это произошло, не было оборудовано для купания, а сама школьница находилась на пляже без присмотра взрослых.

На месте происшествия работают следователи, начата проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным МЧС, с начала лета в Нижегородской области зарегистрировано 30 происшествий на воде, в результате которых погибло 26 человек, в том числе шестеро детей; ещё 8 человек было спасено.