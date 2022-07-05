Женщина утонула в реке в селе Починки 5 июля

Женщина утонула в реке Рудня в селе Починки Нижегородской области сегодня, 5 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о происшествии на воде поступило в дежурную часть "112" в 19:15. Известно, что трагедия произошла на улице Чкалова, возле дома № 30 в Починках.

В месте, не оборудованном для купания, сотрудники 145 пожарно-спасательной части (ПСЧ) 10 пожарно-спасательного отряда (ПСО) извлекли из воды тело женщины 1979 года рождения. Его передали полиции для установления всех обстоятельств несчастного случая.

В МЧС региона подчеркнули, что с начала лета-2022 в Нижегородской области уже утонули 25 человек, включая пятерых детей. В общей сложности зарегистрировано 28 происшествий на воде, в которых удалось спасти семь человек.

Ведомство в очередной раз напомнило нижегородцам правила безопасного поведения на воде.