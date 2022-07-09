Мужчина погиб при столкновении моторной лодки и баржи в Нижегородской области ночью 8 июля. Фото: Центральное МСУТ СК России

Мужчина, управлявший моторной лодкой, погиб в результате столкновения с баржей на реке Волга напротив села Макарьево в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

По предварительным данным ведомства, происшествие случилось вчера ночью, 8 июля, в районе 23:30. Посудины столкнулись посередине реки.

Известно, что лодка затонула, а баржа повреждений не получила. В настоящее время продолжается проверка и выясняются все детали несчастного случая.

Напомним, вчера в Тоншаевском районе Нижегородской области утонула девятилетняя девочка. Школьница находилась на пляже без присмотра взрослых.

Также мы рассказывали, что 5 июля в селе Починки утонула женщина. Тело, как и в случае с девочкой, извлекли из воды в месте, не оборудованном для купания.

В МЧС региона подчеркнули, что с начала лета-2022 в Нижегородской области уже утонули 27 человек, включая семерых детей. В общей сложности зарегистрировано 31 происшествие на воде, в которых удалось спасти восемь человек.

Ведомство в очередной раз напомнило нижегородцам правила безопасного поведения на воде.