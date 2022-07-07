«Школу 800» в Верхних Печёрах планируют сдать в 2022 году

Проект "Школы 800" в Верхних Печёрах. Фото с сайта "Школы 800".

Учебный корпус «Школы 800» в микрорайоне Верхние Печёры планируется дать в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщили представители Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в соцсети.

Вместе с тем в правительстве Нижегородской области заявили, что конкретный срок ввода объекта в эксплуатацию можно будет определить только после завершения строительно-монтажных работ.

- Правительством обеспечено финансирование объекта в полном объёме в соответствии с соглашением. Работы ведутся концессионером, который предпринимает все меры по скорейшему завершению работ. По фактам несоблюдения сроков реализации концессионного соглашения правительство региона ведет претензионную работу с концессионером, - пояснили в пресс-службе областной администрации.

Инновационный подход

Крупнейший в России образовательный центр «Школа 800» начали строить 1 июня 2020 года. Он включает в себя три инновационных школы в Нижнем Новгороде – они будут расположены в Верхних Печёрах, Сормовском и Автозаводском районах, а также центр дополнительного образования на Бору.

Новая школа предполагает совершенно иной подход к организации учебного процесса. Дети смогут подбирать занятия по интересам и посещать их независимо от остального класса - с теми ребятами, кому интересен именно этот курс.

- Предполагается 2 ступени обучения – 1-6 класс и 7-11 класс. Педагоги начальной школы не оставят детей и будут вести ряд предметов, тем самым помогая преодолеть кризисные моменты в подростковом возрасте, - рассказали в «Школе 800». - Школа будет работать в одну смену, но предусмотрено много дополнительных занятий. Школа будет сотрудничать с вузами, предприятиями, учреждениями культуры и спорта.

Лыко да мочало…

С момента начала строительства корпусов школы прошло более двух дет, за это время сменилось три директора, однако до сих пор ни один из объектов не сдан в эксплуатацию. Сначала нижегородские власти уверяли, что школа точно откроется к сентябрю 2021 года, однако этого не произошло, затем говорилось, что школу сдадут в январе 2022 года, затем – в апреле, в июле, но потом были озвучены новые сроки – 1 сентября 2022 года. Однако за пару месяцев до предполагаемой даты открытия конкретика «потерялась», и теперь новые сроки ограничиваются 2022 годом.

- В 2022 году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию учебного корпуса «Школа 800» на 1500 мест в микрорайоне Верхние Печёры-8 Нижнего Новгорода, - такие данные озвучило Министерство образования Нижегородской области 6 июля.

Лыко да мочало – начинай сначала. И это, заметим, речь лишь о корпусе в Верхних Печёрах, на который брошены, кажется, все силы подрядчика. После того, как школы будут сданы в эксплуатацию, необходимо будет получить лицензию – на это уйдет около двух месяцев, и только после этого начнется набор учащихся. Таким образом, скорее всего, за парты «Школы 800» ребята смогут сесть не ранее 2023 года.

Прием на общих основаниях

В конце мая 2022 года были утверждены правила приема в «Школу 800». Среди общих положений значилось следующее: приём и перевод детей в «Школу 800» осуществляется без каких-либо вступительных испытаний, то есть на общедоступной основе. Исключения составляют только классы с углублённым изучением отдельных предметов (5-8 классы) и профильные классы (10-11).

Месяцем ранее родителей школьников, проживающих в Верхних Печерах, потрясло заявление, которое сделал директор «Школы 800» Марк Сартан: корпуса образовательного центра не будут закреплены за определенными микроучастками, то есть набор учащихся будет происходить на единых для всех условиях, и у детей из ближайших домов нет никаких гарантий, что они попадут в «Школу 800».

- Как же так, ведь изначально расчет был на то, что она разгрузит другие школы микрорайона? Наши дети должны сохранить за собой право учиться в школе, которая находится в шаговой доступности, а не ездить в школы, находящиеся за тридевять земель! - негодовали родители.

Дело в том, что АНОО «Школа 800» – частная общеобразовательная организация. Она финансируется в рамках государственно-частного партнерства, и у нее три учредителя: Правительство области, ООО «Первая концессионная компания «Просвещение» и Нижегородский институт развития образования.

- То есть «Школа 800» не является муниципальной, она не подведомственна органам местного самоуправления, соответственно, она не может быть закреплена за каким-то микроучастком. Закрепление «Школы 800» за микроучастком противоречит требованиям законодательства и прямо нарушает равные права на получение общего образования, - пояснили в администрации «Школы 800».

«Школа 800» - не для элиты?

Основное опасение родителей из Верхних Печёр заключается в том, что новая школа станет доступна лишь для «избранных». И, надо сказать, опасения эти не беспочвенны: едва ли в Нижнем Новгороде найдется школа с такими же суперсовременными методиками обучения, сильными учителями и новейшим оборудованием. Очевидно, что состоятельные нижегородцы будут стремиться всеми способами устроить свих чад именно в эту школу.

Однако чиновники уверяют, что «Школа 800» будет доступна для всех.

– Школа ни в коем случае не должна становиться школой для элиты. Она должна уметь и иметь возможность работать со всеми, – пояснил свою позицию куратор проекта Марк Сартан.

Аналогичного мнения придерживается и заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

– Здесь смогут учиться все дети. Главное – хотеть и быть готовым к этому, – заявил Давид Мелик-Гусейнов. – Понятно, что делать вид, что ты учишься или проявлять неуважение к учителям нигде нельзя. Но в «Школе 800» особо будут уделять внимание этим и другим принципам. Этот проект не для избранных, а для тех, кто готов и хочет соответствовать правилам.

Выпускников набирать пока не будут

Параллельно тому, как ведется стройка, администрация «Школы 800» работает над формированием коллектива педагогов и образовательной программой. Она уникальна, но основана на государственных стандартах.

Первоклассников будут принимать в корпуса в Верхних Печёрах и на Автозаводе, а в Сормовском районе будут набирать детей только с пятого класса.

- В первый год работы «Школы 800» детей выпускных классов набирать не будут, чтобы не создавать риски при подготовке к экзаменам. В дальнейшем в Верхних Печёрах в старших классах будут введены медицинский и технологический профили, рассматривается специализация по ряду других направлений, - пояснили в «Школе 800».

Кстати, после получения лицензии в корпусе в Верхних Печёрах планируется набор 100 первоклассников – остаётся только надеяться, что детям из окрестных домов повезет туда попасть, чтобы не ездить в отдаленную школу за тридевять земель.