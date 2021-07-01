«Школа 800» в Нижнем Новгороде укомплектована педагогами на 90%

«Школу 800» укомплектовали педагогами на 90%. Об этом сообщает в Instagram директор образовательного центра Сергей Злобин.

Так, сейчас уже 200 учителей прошли предварительную тарификацию - установление заработной платы.

- Мы завершили основной период и уже неделю выдаем пригласительные письма рекомендованным педагогам. Школа живет своими учителями. Я вижу их сейчас на курсах, которые мы проводим вместе с нашими партнерами, и понимаю - они очень профессиональны, свободны в педагогическом поиске и уверены в своем выборе, - написал директор образовательного центра.

Предположительно, уже в августе «Школа 800» начнет принимать заявления на обучение. Прием откроют во все параллели - с 1-го по 11-й класс – во всех трех корпусах образовательного центра.

Напомним, что в городской Думе обсудили вопрос о ликвидации второй смены в нижегородских школах. Сейчас во вторую смену учатся 25 тысяч учеников 97-ми школ Нижнего Новгорода.