Елена Беленко ушла с поста директора нижегородской "Школы 800"

Елена Беленко ушла с поста директора АНОО "Школа 800" в Нижнем Новгороде. Об этом она сообщила во время заседания наблюдательного совета школы, где назвала причиной своего ухода личные обстоятельства. Заседание проводила министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

В процессе заседания Елена Беленко представила годовой отчёт о деятельности автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Школа 800", согласно которому некоторые мероприятия по запуску учебного процесса уже начали реализовываться. А также было отмечено, что проект образовательной концепции успешно защищён в экспертном сообществе Московской школы управления "Сколково".

Нового руководителя АНОО "Школа 800" назначат в ближайшее время.

Напомним, прежде Елена Беленко сменила Сергея Злобина на посту директора "Школы 800".