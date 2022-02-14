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Общество14 февраля 2022 13:11

Елена Беленко ушла с поста директора нижегородской "Школы 800"

Причиной послужили личные обстоятельства
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Елена Беленко ушла с поста директора АНОО "Школа 800" в Нижнем Новгороде. Об этом она сообщила во время заседания наблюдательного совета школы, где назвала причиной своего ухода личные обстоятельства. Заседание проводила министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

В процессе заседания Елена Беленко представила годовой отчёт о деятельности автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Школа 800", согласно которому некоторые мероприятия по запуску учебного процесса уже начали реализовываться. А также было отмечено, что проект образовательной концепции успешно защищён в экспертном сообществе Московской школы управления "Сколково".

Нового руководителя АНОО "Школа 800" назначат в ближайшее время.

Напомним, прежде Елена Беленко сменила Сергея Злобина на посту директора "Школы 800".