Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 февраля 2022 года: У 4 301 нижегородца диагностировали коронавирус за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 22 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 339 622 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 4 301новыхслучая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 263 610 жителя Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 4 088 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 10 979 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 22 февраля Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (30 907) и на Бору (13 537). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (673) и Варнавинском районе (891).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (4 997 человек), Санкт-Петербург (9 043 человека) и Московская область (2 906 человек).

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