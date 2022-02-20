Госпитализация с COVID-19 и ОРВИ снизилась на 16% в Нижегородской области за прошедшую неделю. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По его словам, на данный момент развернуто около 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом и ОРВИ, в то же время свободный коечный фонд составляет примерно 25%.

Напомним, что по данным на 20 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 335 321 человек. За последние сутки было выявлено 3 552 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 959, а за последние сутки девятнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

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