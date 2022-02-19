58,7% составляет коллективный иммунитет Нижегородской области

Коллективный иммунитет Нижегородской области составляет 58,7%, согласно последним данным от 18 февраля. В регионе привились уже свыше 1,9 миллиона человек, полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона, если верить порталу стопкоронавирус.рф.

Напомним, 3 572 нижегородца заразились коронавирусом за последние сутки. Также известно, что 343 человек госпитализировали. Общее число переболевших на сегодня составило 331 769 жителей региона.

В то же время 3 376 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 255 507 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 47 человек с ковидом не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 940.