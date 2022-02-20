По данным на 20 февраля 2022 года, 403 человека госпитализировали за сутки в Нижегородской области из-за коронавируса - это на 60 человек больше, чем за предыдущий день. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, что коллективный иммунитет Нижегородской области составляет 58,7%, согласно последним данным от 18 февраля. В регионе привились уже свыше 1,9 миллиона человек, полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона

Ранее сообщалось, что общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 335 321 человек. За последние сутки было выявлено 3 552 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 4 015 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 259 522 жителя Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 959, а за последние сутки девятнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.