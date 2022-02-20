Нижегородский минздрав назвал семь факторов риска при хронических заболеваниях

Глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов назвал семь основных факторов риска при хронических заболеваниях. Об этом заместитель губернатора и министр здравоохранения региона сообщил в своем Instagram.

Так, по его словам, на манифестацию хронических заболеваний, которые приводят к летальным исходам, влияют:артериальная гипертензия (35,5%), повышенный уровень холестерина (23%), курение (17,1%), недостаточное потребление овощей и фруктов (12,9%), ожирение (12,5%), чрезмерное употребление алкоголя (11,9%) и низкая физическая активность (9%).

- Примерно 20% людей, перенесших ковид, впервые слышат о своем хроническом неинфекционном заболевании, - уточнил Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что в Нижегородской области наиболее распространены скрытые болезни, которые требуют повышенного контроля и пожизненной терапии. К ним относятся гипертония, сахарный диабет и болезни ЖКТ.

Ранее сообщалось, что по данным на 20 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 335 321 человек. За последние сутки было выявлено 3 552 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 959, а за последние сутки девятнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.