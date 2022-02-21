Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 февраля 2022 года: У 3 552 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным на 01:00 21 февраля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 335 321 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 3 552 новыхслучая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 259 522 жителя Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки достигло 4 015 человек.

К сожалению, за последние сутки девятнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 10 959 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 21 февраля Фото: Яндекс

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (6 388 человек), Санкт-Петербург (16 599 человек) и Московская область (4 187 человек).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородский минздрав назвал семь факторов риска при хронических заболеваниях

Соответствующую информацию опубликовал министр здравоохранения Нижегородской области (подробнее)

403 человека госпитализировали за сутки в Нижегородской области из-за коронавируса

Общее число зараженных COVID-19 в регионе достигло 335 321 человек (подробнее)

58,7% составляет коллективный иммунитет Нижегородской области

В регионе привились свыше 1,9 млн человек (подробнее)

Госпитализация с COVID-19 и ОРВИ снизилась на 16% в Нижегородской области

Соответствующую информацию опубликовал министр здравоохранения Нижегородской области (подробнее)