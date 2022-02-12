Вандалы разрушили ледяной лабиринт на Нижегородской ярмарке Фото: СОЦСЕТИ

Вандалы разрушили ледяной лабиринт на Нижегородской ярмарке, который так успел полюбиться жителям города, особенно совсем маленьким. Этим неприятным известием поделились через официальный аккаунт Ярмарки в Instagram.

– Друзья, к сожалению, ледяной лабиринт на Ярмарке больше не работает, – написали её представители. – Вчера вечером (11 февраля) его сломали вандалы. Планировалось, что гости площадки будут гулять по лабиринту до 13 марта, а теперь некоторые стенки уничтожены и не подлежат восстановлению. По этой причине мы вынуждены разобрать ледяной лабиринт, чтобы не подвергать вас опасности.

Площадка должна была прослужить до 13 марта. Фото: СОЦСЕТИ

Публикацию авторы сопроводили фотографиями того, что осталось от зимней площадки, а также предоставили запись с камер видеонаблюдения, расположенных над лабиринтом. На записях видно трёх мужчин, один из которых с особым упорством орудовал ногами, ударяя по ледяным глыбам. Какую он преследовал цель и стало ли ему легче жить после акта вандализма – этого мы не знаем, по крайней мере пока. Но будем надеяться, что искать всех троих будут так же упорно.

– Нам очень жаль, что такое происходит. Мы всегда рады гостям и поэтому крайне расстроены произошедшим, – добавили на аккаунте Ярмарки в заключение.

К сожалению, вандализм случается в Нижнем Новгороде не слишком часто, но регулярно – как только откроется новое облагороженное общественное место. Жители города уже не единожды задавались вопросом в соцсетях: кто и зачем это делает? А главное, как пресечь подобные действия?

Из последнего: граффитисты испортили стену Нижегородского кремля. Дописать слово до конца они, видимо, не успели – кто-то спугнул.

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