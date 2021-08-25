Вандалы повредили около 15 благоустроенных территорий в Нижнем Новгороде

Вандалы повредили порядка 15 благоустроенных территорий в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на администрацию города.

По данным мэрии, подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах города. В частности, от действий хулиганов пострадала спортивная площадка в сквере на улице Прыгунова в Автозаводском районе – здесь было сломано оборудование.

В Сормовском районе неоднократно ломали качели, установленные на проспекте Кораблестроителей, а на площади Славы кто-то срубил и бросил голубую ель, посаженную в прошлом году. Памятник «Метеор» хулиганы разрисовали маркером, а в сквере на улице Никиты Рыбакова в неизвестном направлении исчезли 16 растений, которые пришлось высаживать заново.

Жертвами вандалов в Московском районе нередко становятся урны и скамейки, а также детские городки и спортивные площадки. В Советском районе подобные случаи произошли в Пушкинском парке, скверах у гимназии № 53, на проспекте Гагарина, а также в сквере «Звезда».

Щелоковский хутор – одно из «любимых» мест вандалов. Здесь хулиганы часто покушаются на деревянные настилы, лежаки и другие элементы благоустройства. В связи с этим рассматривается вопрос об установке здесь видеонаблюдения.