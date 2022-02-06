Полиция ищет граффитистов, испортивших стену Нижегородского кремля Фото: СОЦСЕТИ

Полиция разыскивает граффитистов, испортивших стену Нижегородского кремля. Неизвестные, по всей видимости, не успели дописать слово до конца, но тем не менее подпортили общий вид объекта культурного наследия. Фотографию того, что осталось на месте после вандалов, разместили очевидцы на канале "Нижний 1". На запрос "КП – Нижний Новгород" в правительстве Нижегородской области ответили:

– Стена Нижегородского кремля является объектом культурного наследия федерального значения. Данную надпись нельзя закрасить, так как она нанесена не на покрытие, а на историческую кирпичную кладку. Её возможно только очистить при помощи специальных средств, что и будет сделано в ближайшее время специализированной компанией.

В том числе в ведомстве подтвердили, что полиция устанавливает личность или личности виновных, чтобы те понесли ответственность за содеянное.