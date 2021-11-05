Вандалы повредили четыре туалета в нижегородском парке Швейцария. ФОТО: парк "Швейцария"
Вандалы повредили сразу четыре туалета в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Случилось это во время празднования Дня народного единства вчера, 4 ноября. Представители парка рассказали об ущербе на своей официальной странице в Instagram.
– Грустные итоги праздничного дня в парке: четыре туалетных модуля повреждены, особенно пострадал модуль на территории около остановки "Сурикова", – сказано в сообщении. – В его кабинках вырваны сливы раковин, разворочена вытяжка, сломаны крышка унитаза и даже пеленальный столик. В остальных повреждена вентиляция.
Своё заявление сотрудники парка сопроводили фотодоказательствами поломок.
– Кто это сделал? А главное – зачем? Хулиганство? Вандализм? Неосторожность? – задаются вопросами в "Швейцарии". – В любом случае, неприятный и печальный результат: дирекция парка вынуждена закрыть туалетный модуль на Сурикова на ремонт.
Предварительно ремонт продлится до понедельника, 8 ноября.
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