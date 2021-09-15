Статую мышонка-пушкаря восстановят на Почаинском бульваре в Нижнем Новгороде

Статуя мышонка-пушкаря исчезла с Почаинского бульвара в Нижнем Новгороде. Как отметили неравнодушные нижегородцы в соцсетях, скорее всего, мышонка украли вандалы.

В АНО «Центр 800» заверили, что попытаются сделать все возможное, чтобы мышонок вернулся на прежнее место как можно скорее.

- Мышь постараются восстановить с более прочным креплением, - сказали «Комсомолке» в «Центре 800».

Напомним, благоустройство Почаинского променада велось по программе «Среда 800» в соответствии с концепцией архитектурного бюро DA. Эта концепция предусматривала, в том числе, установку малых архитектурных форм.

В результате на Почаинском бульваре появились две смотровые площадки, детская площадка, качели для взрослых и пешеходная зона.