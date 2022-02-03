Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Медики рассказали о состоянии двоих пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Сейчас один из них находится в больнице.

- По текущим данным, в результате происшествия пострадало двое: мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ, - рассказали в региональном Минздраве. -Женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте. От госпитализации она отказалась.

Напомним, сообщение о взрыве поступило в 20:21 3 февраля. На место происшествия сразу же выехали специальные службы. Спасателями были эвакуированы из здания 13 человек, в том числе двое детей. Сейчас на месте происшествия уже развернут специальный штаб по ликвидации последствий ЧП.

Тем временем прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту данного происшествия. На место ЧП уже выехал прокурор Ленинского района.