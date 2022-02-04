При взрыве газа в Нижнем Новгороде пострадал экс-преподаватель ННГУ, осужденный за выращивание галлюциногенных грибов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Главной новостью в Нижегородской области остается произошедший накануне взрыв газа в пятиэтажке на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Напомним, сообщение о взрыве поступило в 20:21 3 февраля. На место происшествия сразу же выехали специальные службы. Спасателями были эвакуированы из здания 49 человек, в том числе двое детей.

В результате ЧП пострадали два человека – женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь была оказана на месте, а мужчину с 80% ожогами тела доставили в ПИМУ. Сегодня стала известность личность пострадавшего.

- Им оказался Владислав М. — 46-летний бывший преподаватель университета им. Лобачевского, доцент центра молекулярной биологии и биомедицины, - сообщает портал «Открытый Нижний» со ссылкой на свой источник.

В результате взрыва в доме вылетели окна и двери. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Минувшей осенью о его злоключениях писали все нижегородские СМИ. Тогда к живущему вместе с мамой доценту наведались полицейские. Поводом стал семейно-бытовой конфликт между родственниками.

Однако, прибыв на место, сотрудники обнаружили кое-что более интересное: в комнате, где жил преподаватель, они увидели два пластиковых контейнера с грибами. Мужчина выращивал не вешенки и не шампиньоны, а самые что ни на есть галлюциногены.

- По результатам проведенной экспертизы было установлено, что в изъятых боксах находилось более 860 плодовых тел грибов, содержащих наркотическое вещество, - рассказали в пресс-службе МВД России.

Такую плантацию полиция обнаружила у него осенью 2021 года. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Известно, что в ННГУ имени Лобачевского он исполнял обязанности доцента с октября 2015 по сентябрь 2016, работал на должности старшего научного сотрудника, кандидата биологических наук. Оттуда в 2016 году он уволился по собственному желанию. В последнее время был старшим научным сотрудником лаборатории экспериментальной иммунологии Центра молекулярной биологии и биомедицины ИББМ.

Как раз накануне, утром перед взрывом, ему вынесли приговор в Ленинском районном суде. Решением суда он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. А уже вечером в его квартире произошел взрыв, причины которого сейчас выясняются.

- В результате ЧП мужчина получил ожоги 80% тела, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в региональном Минздраве. – Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

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