Фото с места взрыва 3 февраля 2022 в Нижнем Новгороде опубликовали спасатели

Фото с места взрыва в Нижнем Новгороде опубликовали спасатели. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спасатели опубликовали первые фото с места взрыва 3 февраля 2022 в пятиэтажном доме на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. Показываем фото с места взрыва 3 февраля 2022 в Нижнем Новгороде.

Напомним, сообщение о взрыве поступило в 20:21 3 февраля. На место происшествия сразу же выехали специальные службы. Спасателями были эвакуированы из здания 13 человек, в том числе двое детей. Сейчас на месте происшествия уже сформирован штаб по ликвидации последствий ЧП.

В результате ЧП пострадали два человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На кадрах, опубликованных спасателями видно, что вся обстановка внутри квартиры серьезно обгорела. Огнем повреждены полы, стены. В здании выбиты стекла. Однако несущие конструкции, по предварительным данным, не пострадали. Сейчас решается вопрос с размещением эвакуированных жителей.

Вся обстановка внутри квартиры обгорела. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Пункт временного размещения будет организован в здании школы, при необходимости на ночь эвакуированных жителей могут разместить в гостинице, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Однако несущие конструкции не пострадали. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сейчас на месте происшествия продолжают работать специальные службы. На место ЧП выехал заместитель губернатора Пётр Банников.