«Здесь он ее насиловал, а здесь она мылась»: следователи показали подвал бизнесмена, где держали похищенную нижегородку

Эта дверь ведет в тот самый подвал, где обнаружили пострадавшую. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В сети появилось видео из подвала, в котором нижегородский бизнесмен больше недели удерживал и насиловал 23-летнюю девушку. Видео, подготовленное «РЕН ТВ», опубликовано на сайте СУ СКР по региону. Ролик представляет собой обзорную экскурсию по тому жуткому помещению, в котором содержалась узница.

Пострадавшая находилась в неволе больше недели. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- За неприметным забором с надписью черным: «Грунт, бой, кирпичи» скрывается тот самый гараж с подвалом, где в августе прошлого года бизнесмен десять дней удерживал свою жертву. Молодую девушку он приковал к кровати, бил и насиловал», - комментирует закадровый голос.

Вход в подвальное помещение, где все это время находилась пострадавшая, оборудован шумоизоляцией. Все это время девушку не переставали искать, но те, кто оказывался рядом с гаражом, ни за что бы не услышали ее крики.

Внутрь подвала ведет крутая лестница, после которой еще одна плотная дверь с шумоподавлением. Проходя ее, попадаем в оборудованное для проживания помещение. Там есть все - душ, туалет, спальное место, кухня с холодильником, микроволновой печью и электрическим чайником. На полках стоит посуда, какие-то крупы, специи. Есть версия, что этот подвал видел уже не одну жертву.

Ванна в подвале, где удерживали девушку. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Расследованием уголовного дела занималась следователь по особо важным делам Юлия Храпцова, именно она поймала подозреваемого и присутствовала при вскрытии подвала, в котором обнаружили Елизавету. Следователь показала ту самую кровать, на которой насиловали девушку, душевую, где она мылась после, и остальные углы подземной «квартиры».

Кровать в подвале, где держали девушку. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Преступление сексуального характера не первое в моей практике, это стало привычным. Безусловно, жалко потерпевшую, жалко родителей, но такая работа», - рассказала Храпцова.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого готовятся передать в суд, а сам он находится в СИЗО.

Предполагаемый похититель девушки сейчас ожидает суда. Фото: СОЦСЕТИ

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