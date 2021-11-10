Обвиняемый в похищении 23-летней нижегородки бизнесмен Сергей Свешников проведет предновогодние дни в СИЗО

Бизнесмена обвиняют сразу по трем серьезным статьям УК РФ. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Нижегородский бизнесмен Сергей Свешников, обвиняемый в похищении и изнасиловании 23-летней Елизаветы Бабиковой, пробудет под арестом до 27 декабря. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

- 25 октября Московский районный суд продлили меру пресечения еще на два месяца, - сообщили «КП – Нижний Новгород» в суде.

Напомним, 39-летний генеральный директор крупной строительной фирмы Сергей Свешников находится в следственном изоляторе с 4 сентября. Его обвиняют сразу по нескольким статьям: «Похищение человека с применением насилия и оружия», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

23-летнюю Елизавету Бабикову десять дней удерживали в подвале под гаражом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По версии следствия, в конце августа он похитил 23-летнюю Елизавету Бабикову и закрыл в подвале гаража на окраине города, где она провела взаперти десять дней. Всё это время похититель насиловал ее.

- В ходе допросов потерпевшая рассказала следователям о том, что мужчина, угрожая ножом, увез ее на внедорожнике черного цвета в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении нее сексуальные преступления, - рассказали в пресс-службе нижегородского СУ СК России.

Похититель увез девушку на черном внедорожнике. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Подвал, где похититель содержал девушку, больше напоминает бункер или квартиру. Здесь несколько комнат, есть большая двуспальная кровать, туалет, ванна, стол и даже холодильник. В этом заточении он держал жертву на протяжении десяти дней, время от времени наведываясь для удовлетворения своих потребностей. Чтобы девушка не смогла убежать, он надел на нее наручники. Таким образом тиран превратил красавицу в свою сексуальную рабыню.

Бункер под гаражом, где держали Бабикову, больше напоминает трехкомнатную квартиру. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Там были сделаны теплые полы, поставлена батарея, проведено телевидение, стояла видеокамера, которая охватывала всю территорию комнаты, - вспоминала Елизавета в разговоре с корреспондентом «Комсомолки». - При желании там можно содержать такого домашнего «хомячка». За которым ты можешь наблюдать, кормить и делать все, что ты хочешь. Все это время камера светилась, но работала ли она по факту, я не знаю.

По имеющейся информации, девушка занималась эскортом и познакомилась со своим похитителем на тематическом сайте. В открытом доступе анкет Лизы на сайтах знакомств нет. Однако в Сети можно найти эротические снимки Бабиковой в ушах зайчика и в наручниках.

Зачем успешному бизнесмену, порядочному семьянину и вообще мужчине в самом расцвете лет оборудованный бункер под гаражом, каков мотив совершенного преступления и есть ли еще пострадавшие от его рук девушки, сейчас выясняет следствие.

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