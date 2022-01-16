«Ударил ножом в руку»: В Лысковском техникуме произошел конфликт между учителями физкультуры и ОБЖ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1,2 миллиона штрафа заплатит Лысковский агротехнический техникум за драку преподавателей физкультуры и ОБЖ. Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.

Как сообщили в Отделе МВД России по Лысковскому району, между преподавателями техникума возник конфликт. Драка в техникуме произошла 17 ноября 2021 года в 11:00 в кабинете преподавателя физического воспитания - учитель физкультуры ранил ножом в руку учителя ОБЖ. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. В ведомстве уточнили, что причиной стал конфликт меду преподавателями и неприязненное отношение преподавателя физкультуры к преподавателю ОБЖ Лысковского агротехнического техникума.

Кроме того, трудовая инспекция выявила в ходе проверки нарушения трудового законодательства. Так, в учреждении не проводили оценку профессиональных рисков, работников допускали к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, а также их не обучали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. При этом у некоторых сотрудников нет справки об отсутствии судимости.

Также выяснилось, что на данный момент в техникуме нет полного обеспечения средствами индивидуальной защиты.

- ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум" самостоятельно не расследовало произошедший несчастный случай. По результатам проверки ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум" привлечено к административной ответственности. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - подчеркнули в Госинспекции труда по Нижегородской области.

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