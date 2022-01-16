«Ударил ножом в руку»: В Лысковском техникуме произошел конфликт между учителями физкультуры и ОБЖ
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
1,2 миллиона штрафа заплатит Лысковский агротехнический техникум за драку преподавателей физкультуры и ОБЖ. Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.
Как сообщили в Отделе МВД России по Лысковскому району, между преподавателями техникума возник конфликт. Драка в техникуме произошла 17 ноября 2021 года в 11:00 в кабинете преподавателя физического воспитания - учитель физкультуры ранил ножом в руку учителя ОБЖ. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. В ведомстве уточнили, что причиной стал конфликт меду преподавателями и неприязненное отношение преподавателя физкультуры к преподавателю ОБЖ Лысковского агротехнического техникума.
Кроме того, трудовая инспекция выявила в ходе проверки нарушения трудового законодательства. Так, в учреждении не проводили оценку профессиональных рисков, работников допускали к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, а также их не обучали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. При этом у некоторых сотрудников нет справки об отсутствии судимости.
Также выяснилось, что на данный момент в техникуме нет полного обеспечения средствами индивидуальной защиты.
- ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум" самостоятельно не расследовало произошедший несчастный случай. По результатам проверки ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум" привлечено к административной ответственности. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - подчеркнули в Госинспекции труда по Нижегородской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нижегородца избили в трамвае из-за отсутствия медицинской маски
В результате инцидента встали 6 вагонов (подробнее)
Два заместителя прокурора Нижегородской области покидают свой пост
Одной из причин стал конфликт с новым руководителем прокуратуры Андреем Травкиным (подробнее)
Кавказцы устроили массовые разборки со стрельбой в Нижнем Новгороде
Толпа мужчин собралась прямо среди белого дня на Сортировке, чем до смерти напугала работающих неподалеку людей (подробнее)
Вечеринка на Нижневолжской закончилась массовой дракой с иностранцами
Настоящая причина конфликта пока неизвестна (подробнее)